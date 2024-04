Orlando-Cleveland gara-4 alle 19 su Sky Sport NBA

Dopo la bella vittoria in gara-3 per accorciare le distanze, gli Orlando Magic vogliono battere di nuovo i Cleveland Cavaliers e riportare la serie in Ohio sul 2-2. Donovan Mitchell e compagni sono chiamati a rispondere dopo la brutta gara disputata in trasferta: diretta su Sky Sport NBA dalle 19 con il commento di Francesco Bonfardeci e Tommaso Marino

In una serie che Jarrett Allen ha ribattezzato come “Il primo che arriva a 85 vince”, gli Orlando Magic hanno dato un bel segnale in gara-3. Dopo aver realizzato solo 83 e 86 punti nelle prime due partite, al ritorno a casa i giovani Magic ne hanno realizzati 121, ritrovando la precisione da fuori (13 triple a segno) dopo il 23% scarso con cui avevano tirato in Ohio. Per questo Paolo Banchero e compagni vogliono continuare sulla falsariga dell’ultima partita, cercando la vittoria in gara-4 che darebbe loro il pareggio e la possibilità di riportare la serie a Cleveland con tutto da giocarsi. Per riuscirci dovranno replicare quanto fatto due giorni fa, tenendo i Cavaliers a soli 83 punti segnati (in questa serie la squadra perdente deve ancora superare quota 86) e sperare che Banchero mantenga la vena realizzativa di gara-3, nella quale è esploso per 31 punti insieme ai 24 di Jalen Suggs.