LeBron, Steph, KD e Kawhi: 0 vittorie, 9 sconfitte

Nel corso di questa post-season giocatori di primissimo piano come LeBron James, Kevin Durant, Steph Curry e Kawhi Leonard non hanno vinto neanche una delle nove partite disputate, ben lontani da un curriculum che li vede accumulare 7 premi di MVP della regular season e 9 delle Finals. I quattro membri di Team USA ai prossimi Giochi Olimpici hanno poche chance per rifarsi