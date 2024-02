Banchero sbanca Minnesota, vince Golden State

I 23 punti di Banchero guidano Orlando al successo sul campo della miglior squadra della Western Conference, con Minnesota che viene raggiunta in vetta da OKC. Golden State trova un altro successo vincendo a Memphis, un grande Young da 32+15 ferma i Suns (35 per Durant). Gallinari chiude in doppia cifra (11 punti) ma non riesce a opporsi ai Clippers guidati da Leonard, Williamson firma il canestro della vittoria contro gli Spurs di Wembanyama

VUOI GIOCARE AL NUOVO NBA FANTASY SU SKY SPORT? CLICCA QUI