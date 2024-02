Da ex 1^ scelta assoluta al Draft (nel 2019), Zion Williamson il duello con l'ultima prima chiamata (Victor Wembanyama) lo sentiva particolarmente. E ha fatto di tutto per vincerlo, segnando 4 dei suoi 33 punti negli ultimi 29" della gara col punteggio in equilibrio. La ciliegina sulla torta è arrivata con la penetrazione al ferro contro la tripla marcatura di Sochan, Vassell e Wembanyama per il canestro del 114-113 che ha dato la vittoria ai suoi Pelicans

TUTTI I RISULTATI E GLI HIGHLIGHTS DELLA NOTTE