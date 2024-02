LeBron James non ha ancora deciso il suo futuro

Due giorni prima era stato l'enigmatico tweet con l'emoji della clessidra ad aprire il campo alle speculazioni circa il presente e il futuro di LeBron James, seguito poi dall'intervento chiarificatore dell'agente Rich Paul, che negava qualsiasi possibilità per la stella gialloviola di venire scambiata sul mercato. Tutto sembrava chiarito e appianato insomma, almeno per il momento. Anche perché i Lakers, pur privi di James e di Anthony Davis, erano nel frattempo andati a vincere a Boston dando uno scossone alla loro stagione. Scossone poi proseguito anche nella successiva trasferta di New York, dove nella notte i Lakers, questa volta con le loro due stelle in campo e grandi protagoniste, hanno fermato la striscia di 9 vittorie consecutive dei Knicks. Prima della partita, però, parlando con i giornalisti, è stato lo stesso James a riaprire la questione riguardante il suo futuro. Perché se è chiaro quanto affermato da Paul, ovvero che LeBron non verrà scambiato prima della trade deadline in calendario il prossimo 8 febbraio, è molto meno chiaro cosa potrebbe succedere al termine di questa stagione. James, infatti, intervistato dai cronisti presenti ai margini dell'ultimo allenamento prima della gara contro Jalen Brunson e compagni, ha prima evitato di commentare il suo emoji di cui sopra e poi, a domanda diretta se avesse deciso di esercitare oppure no la player option presente nel suo contratto e che lo tratterrebbe ai Lakers anche per la stagione 2024-25, ha risposto con un secco "No", senza voler argomentare oltre. Che LeBron continuerà a vestire gialloviola da qui al termine della stagione, quindi, appare certo, ma su quanto potrebbe accadere durante l'estate resta un alone di mistero alimentato prima di tutto dal diretto interessato.