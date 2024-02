Prima è arrivato il tweet di una clessidra a seguito della pessima sconfitta sul campo degli Houston Rockets; poi la strana assenza in occasione della partita del TD Garden contro i Boston Celtics, peraltro vinta dai Los Angeles Lakers senza lui ed Anthony Davis. Nel mezzo il tweet del giornalista dell’emittente televisiva KTLA David Pingalore, che sosteneva che cedere LeBron James fosse la priorità dei Lakers, e che Rob Pelinka stesse cercando la squadra giusta per scambiarlo. A spegnere ogni discussione sul futuro del Re ci ha pensato allora Rich Paul, storico agente di James che ha parlato con ESPN usando toni piuttosto chiari: "Non verrà scambiato e non abbiamo chiesto la cessione". Il futuro di James, quindi, è ancora a Los Angeles, anche se la sua situazione contrattuale è ben nota a tutti: entro il 29 giugno il miglior realizzatore nella storia della NBA dovrà decidere se esercitare la player option da 51.4 milioni di dollari per rimanere nel suo contratto con i Lakers anche per il 2024-25, mettendo quindi pressione alla franchigia per migliorare una squadra che fino a questo momento ha ristagnato nella mediocrità, al netto dell’In-Season Tournament vinto a inizio dicembre. Con un record di 25-25 e il nono posto a Ovest, in molti si aspettano che i gialloviola siano attivi sul mercato degli scambi entro la deadline fissata per giovedì 8 alle 21 italiane.