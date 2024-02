I Suns vivono un momento felice, di grande crescita di squadra, ma sono reduci dalla sconfitta sul campo di Atlanta. La trasferta a Washington sembra quindi l'occasione giusta per riprendere subito a vincere. Gli Wizards, che hanno il 2° peggior record di tutta la lega, possiedono però talenti individuali che nella serata giusta possono mettere in difficoltà chiunque. L'appuntamento con l'NBA Sundays è dalle 21.30 su Sky Sport Uno con il commento in diretta di Flavio Tranquillo e Davide Pessina