A vedere il record di 10 vittorie e 40 sconfitte, verrebbe da etichettare la stagione dei San Antonio Spurs come un enorme fallimento. In realtà in Texas sapevano tutti perfettamente fin dall’inizio che vincere le partite non sarebbe stato il focus principale della stagione, visto che il roster è lontanissimo dal poter competere anche solo per il torneo play-in. La preoccupazione principale, piuttosto, era tutta legata a Victor Wembanyama, utilizzando la sua prima stagione in NBA per comprenderlo a fondo e capire come costruire attorno a lui negli anni a venire. Questo almeno è il pensiero di Gregg Popovich, che in un’intervista col quotidiano francese L’Equipe ha spiegato i ragionamenti suoi e della franchigia per l’evoluzione di Wembanyama e degli Spurs di riflesso. "A volte gioca da 5, e molte persone lo vedono in quella maniera perché è sempre il giocatore più alto in campo, ma di questi tempi non esiste più una point guard vecchia maniera o tantomeno un pivot. Tutto è interscambiabile. Victor può essere isolato in ala, in post basso, o coinvolto in un pick and roll centrale. A volte è lui a tenere il pallone oppure a portarla su dopo un rimbalzo. Può fare tutto, che è precisamente quello che mi aspetto da lui. E lui stesso vuole che sia così e ha l’attitudine giusta per farlo". Popovich ha spesso sottolineato la necessità di un "tempo di osservazione" per capirlo meglio: "Ne avevamo bisogno, non lo conoscevamo così bene. Gli highlights o i filmati non sono abbastanza: avevamo bisogno di 20-30 partite per vedere dove si sentiva più a suo agio e quali erano le cose ovvie da correggere. Si è dovuto adattare alla durezza del gioco perché ha un mirino sulla schiena e tutti vogliono testare la sua fisicità".