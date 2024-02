Sarà una giornata speciale, non solo per i Lakers ma per tutti gli appassionati di basket NBA. Nella notte italiana tra giovedì e venerdì verrà svelata a Los Angeles, all'esterno della Crypto.com Arena, la statua dedicata a Kobe Bryant. La leggenda gialloviola - scomparsa tragicamente nell'incidente in elicottero del gennaio 2020 - sarà il settimo Laker ad avere una statua in suo onore, dopo Elgin Baylor, Shaquille O’Neal, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Jerry West e Chick Hearn. La cerimonia si svolgerà prima della partita contro i campioni in carica di Denver. In campo poi LeBron e compagni indosseranno la divisa nera 'Black Mamba', che è stata disegnata in collaborazione proprio con Kobe, ispirandosi a una divisa usata dai Lakers nella sua stagione da rookie (1996-1997).