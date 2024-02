A quattro anni di distanza dalla sua tragica scomparsa Kobe Bryant è più che mai presente nella quotidianità della NBA. Sono infatti tanti i giocatori, soprattutto molto giovani, che sono cresciuti con la stella dei Lakers come modello. E in diversi hanno scelto di indossare i numeri di maglia di Kobe, l'8 e il 24, per onorarne in qualche modo la memoria. "ESPN" ha raccolto le loro testimonianze e i loro ricordi legati al "Black Mamba"

