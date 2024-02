Nell'ultimo giorno di mercato le lancette dell'orologio si muovono veloci per tutti, ma per qualcuno più di altri. "Sports Illustrated" ha provato a individuare le squadre alla disperata ricerca di uno scambio, quelle da tenere d'occhio e quelle che se si presentasse l'occasione giusta potrebbero anche piazzare la trade a sorpresa e per ognuna ha ipotizzato di cosa avrebbero bisogno

CINQUE POSSIBILI SCAMBI PER L'ULTIMO GIORNO DI MERCATO