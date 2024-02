A poco più di un mese dall'addio ufficiale alla NBA per prendersi cura della sua salute mentale, l'ex Cavs e Jazz tornerà a giocare con la squadra che l'aveva lanciato a inizio carriera. Il contratto stipulato con il Barcellona è valido sia per la Liga ACB che per l'Eurolega e il club ha annunciato che Ricky Rubio tornerà in campo "quando si sentirà pronto"

Che Ricky Rubio non avesse chiuso del tutto con la pallacanestro lo si era capito una decina di giorni fa, quando l'ex Cavs e Jazz era tornato ad allenarsi con il Barcellona, ovvero la squadra con cui aveva vissuto da giovanissimo i primi successi di una carriera poi molto sfortunata e caratterizzata dai tanti infortuni. Ora Rubio, a 33 anni, sembra in procinto di tornare in campo proprio con la maglia del Barcellona. Mentre prosegue il suo percorso con cui si prefigge di uscire dalla depressione pubblicamente dichiarata, il playmaker spagnolo ha infatti firmato un contratto fino al termine della stagione valido sia per la Liga ACB che per l'Eurolega. Al momento non ci sono tempistiche certe a proposito del suo rientro, il club ha infatti dichiarato che "L'accordo dipende dai progressi che il giocatore farà nell'ultima fase del suo percorso di recupero" e che "il suo ritorno alle competizioni avverrà solo quando Rubio sentirà che è arrivato il momento giusto". Nel frattempo il Barcellona gli ha "restituito" la maglia numero 9, con cui nel biennio tra il 2009 e il 2011 Rubio aveva conquistato un campionato, una Eurolega e due Coppe del Re.