I Pelicans passano a Los Angeles contro i lanciatissimi Clippers, Boston e Miami ottengono convincenti vittorie casalinghe contro Atlanta e San Antonio. Detroit vince a sorpresa a Sacramento, Philadelphia crolla in casa contro Golden State. Vittorie in trasferta anche per Cleveland, che a Washington ottiene il 15° successo nelle ultime 16 partite, e per Toronto che batte Charlotte. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA

