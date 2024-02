Mancano poche ore alla chiusura del mercato e le trattative si intensificano, prima della partita poi vinta sul campo di Philadelphia, però, il coach di Golden State si è detto poco interessato ad eventuali cambiamenti da apportare al roster. Secondo Steve Kerr gli Warriors per come sono ora hanno ancora parecchio da dire e sulla Baia non c'è alcun bisogno di facce nuove

L'aria tesa che caratterizza le ultime ore prima della chiusura del mercato sembra come da tradizione aver contagiato tutta la NBA, con l'eccezione di Steve Kerr. Il coach di Golden State, nella conferenza stampa che ha preceduto la partita poi vinta sul campo di Philadelphia, si è infatti detto poco interessato ai possibili sviluppi rivenienti da scambi con altre squadre. "Sento che questo gruppo può fare qualcosa di speciale" ha detto Kerr davanti ai cronisti, "lo credo davvero. E se entro domani non faremo niente sul mercato, credo che avremo comunque un gruppo in grado di fare una ottima seconda parte di stagione". Kerr ha poi confessato di "divertirsi ad allenare questa squadra" con il suo mix di veterani che hanno vinto tutto quello che c'era da vincere e giovani in rampa di lancio. Al momento gli Warriors rimangono ad una partita di distanza dal 10° posto nella Western Conference, l'ultimo che garantisce l'accesso al play-in e attualmente occupato dagli Utah Jazz. Quella ottenuta per 127-104 sui Sixers, però, è la 4° vittoria nelle ultime 5 gare e sulla Baia evidentemente confidano nel fatto che la svolta di una stagione fin qui alquanto mediocre sia finalmente arrivata.