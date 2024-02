Tante grandi personalità del mondo Lakers erano ovviamente presenti alla cerimonia per lo svelamento della statua in onore di Kobe Bryant. Sul palco gli ex gialloviola Kareem Abdul-Jabbar e Derek Fisher, l'ex allenatore Phil Jackson, la moglie Vanessa e la proprietaria dei Lakers Jeanie Buss. E tanti sono stati i messaggi di amore e rispetto per la leggenda gialloviola scomparsa a gennaio 2020

STATUA KOBE, TUTTE LE FOTO DELLA CERIMONIA