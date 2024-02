La notizia era nell'aria da tempo, forse addirittura dal suo arrivo a Detroit lo scorso 14 gennaio, e ora pare essere molto vicina all'ufficialità: Danilo Gallinari ha chiuso con i Pistons ed è diventato free agent. A darne conferma è l'insider di "The Athletic" Shams Charania, secondo il quale l'azzurro dovrebbe cominciare già nella giornata di oggi le trattative con le sue potenziali nuove squadre. Poco prima della chiusura del mercato, avvenuta nella serata di ieri, i Lakers avevano manifestato interesse verso l'ex Thunder e Clippers, così come i Celtics, da cui Gallinari era solo transitato senza poter mettere piede in campo a causa dell'infortunio patito con la nazionale nell'estate del 2022, potrebbero pensare di riportarlo a Boston. Nella sua breve esperienza a Detroit Gallinari ha mandato a referto 8.7 punti di media a partita in poco meno di 15 minuti giocati, tirando con il 58.3% da tre, e un giocatore con il suo bagaglio offensivo non dovrebbe faticare troppo nel trovare una nuova collocazione.