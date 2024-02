Denver batte i Lakers, Minnesota affonda i Bucks

I Nuggets battono i Lakers a Los Angeles con una grande prova di squadra, i Bucks decimati dagli infortuni perdono nettamente in casa contro Minnesota. Golden State vince a Indiana, vittorie esterne anche per Dallas a New York e Cleveland a Brooklyn. Phoenix ha la meglio su Utah e i Pistons ottengono il secondo successo consecutivo dopo un supplementare a Portland. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA

GIOCA AL NUOVO NBA FANTASY DI SKY SPORT | CLICCA QUI