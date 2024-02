Danilo Gallinari è ufficialmente alla ricerca di una nuova squadra e le pretendenti non sembrano mancare, con quattro squadre che appaiono in pole position. Ma un messaggio su X da parte del centro di Phoenix potrebbe far pensare che i Suns siano in vantaggio su tutti

Tagliato dai Detroit Pistons, alla ricerca di un nuovo contratto, preferibilmente con una contender, a Danilo Gallinari non mancano le opzioni. Da quanto filtra dagli Stati Uniti, Phoenix, Milwaukee, gli stessi Clippers (che già lo hanno avuto in passato) e i Chicago Bulls sarebbero interessati a mettere sotto contratto l'azzurro per l'ultima parte di stagione ma un indizio di mercato sembrerebbe arrivare proprio dall'Ariziona. Il centro dei Suns Jusuf Nurkic, infatti, sui social si lascia scappare un messaggio che potrebbe voler dire molto: una sola parola ("Brate", fratello, in serbo), che suona quasi come un benvenuto a Phoenix. I due - già compagni di squadra a Denver - sono molto legati anche fuori dal campo da un rapporto di amicizia, come testimonia ad esempio anche la presenza del giocatore dei Suns tra gli invitati al matrimonio di Gallinari qualche anno fa.