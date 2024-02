Trascorsa la trade deadline, il mercato non è però terminato. Tutti i giocatori tagliati entro il 1 marzo sono eleggibili per disputare i playoff, e lo stesso vale anche per chi raggiunge un buyout con la propria squadra. Ecco i giocatori - suddivisi per tipologie, in ordine decrescente per la loro potenziale importanza - che potrebbero tornare a disposizione sul mercato per tutte le 30 squadre NBA: per loro il mercato non è ancora finito

