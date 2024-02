NBA Sundays: Miami-Boston alle 20 su Sky Sport NBA

Le due finaliste degli scorsi playoff della Eastern Conference si affrontano per la terza e ultima volta in regular season, con i Boston Celtics sempre vincenti ai danni dei Miami Heat. Jimmy Butler e compagni però hanno bisogno di vincere per continuare il buon momento dopo aver vinto quattro delle ultime cinque partite. Diretta su Sky e su NOW dalle 20 con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

Solamente lo scorso mese di maggio Boston Celtics e Miami Heat si affrontavano in una finale di conference combattutissima, risolta solamente a gara-7 dopo che i biancoverdi erano riusciti a rimontare da 0-3 fino al 3-3, salvo arrendersi al momento decisivo. La storia di questa stagione è stata però molto meno equilibrata: i Celtics sono la miglior squadra della NBA con un record di 40 vittorie e 12 sconfitte, mentre gli Heat sono a metà classifica a Est dopo essere riusciti solo recentemente a risollevarsi dopo una brutta striscia di sette sconfitte consecutive, avendo vinto quattro delle ultime cinque nel mese di febbraio. I due precedenti stagionali tra le storiche rivali vanno però entrambi a favore dei Celtics, vincenti sia a inizio stagione per 119-111 che lo scorso 25 gennaio con un pesantissimo 143-110 in Florida. Le due squadre si affrontano quinti per la terza e ultima volta di questa regular season, e non è mai una partita come le altre quando scendo in campo giocatori del calibro di Jayson Tatum, Jaylen Brown, Jimmy Butler, Bam Adebayo e tanti altri, pronti a regalare una prima serata di altissimo profilo sui canali di Sky Sport — con la diretta prevista per le ore 20 su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.