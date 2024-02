Non che la prestazione sia arrivata proprio a sorpresa, perché in qualche modo l'exploit era nell'aria, ma con i 27 punti, i 14 rimbalzi e soprattutto le 10 stoppate rifilate nella notte ai Raptors Victor Wembanyama è entrato nel club dei giocatori in grado di mandare a referto una tripla doppia con almeno 10 stoppate. L'impressione è che non sarà l'ultima della sua carriera, eppure nella storia della NBA sono solo 8 i giocatori ad essere stati in grado di ripetere l'impresa