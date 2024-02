Gli Heat falcidiati dalle tante assenze travolgono Milwaukee, i Lakers si sbarazzano senza troppi problemi dei Pistons. Vittoria in volata di Phoenix su Sacramento, i Thunder passano a Orlando e Boston sbanca Brooklyn. Colpo in trasferta anche per Minnesota a Portland. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA

