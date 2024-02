Il tentativo fatto per raggiungere LeBron James alla deadline del mercato non è andato a buon fine, ma in estate i Golden State Warriors proveranno di nuovo a raggiungere il loro obiettivo: mettere una superstar al fianco di Steph Curry per massimizzare gli ultimi anni di carriera ad altissimo livello. I quattro nomi fatti da The Athletic coinvolgono anche un clamoroso ritorno

La notizia riportata ieri da ESPN di un serio tentativo fatto dai Golden State Warriors alla deadline per prendere LeBron James dai Los Angeles Lakers è stata ripresa e confermata anche da diverse altre testate, a partire da The Athletic. In un lungo articolo firmato da Sam Amick, Anthony Slater (reporter che segue da vicino gli Warriors) e Jovan Buha (beat writer dei Lakers per la testata) è stato fatto il punto su cosa si possa dedurre dal tentativo fatto dalla franchigia della Baia e cosa ci si possa aspettare nel prossimo futuro. Secondo quanto scritto, infatti, il fatto che i Lakers e lo stesso LeBron James abbiano detto "no" alla clamorosa proposta non significa che il piano non possa essere replicato in estate, anzi. L’idea dei piani alti degli Warriors è quella di scommettere sulla longevità dimostrata da Steph Curry per fornirgli la miglior contender possibile almeno per un altro paio di stagioni, anche a costo di sacrificare il futuro a lungo termine della franchigia. Ecco perché il piano è quello di aggiungere una versa superstar al fianco di Curry, e i nomi che sono stati fatti sono altisonanti: oltre a James (sul quale molti in giro per la NBA sono convinti che il suo possa essere lontano da Los Angeles, specialmente con il possibile arrivo del figlio Bronny nella lega), il due volte MVP Giannis Antetokounmpo è stato indicato come lo "scenario da sogno" degli Warriors, ma anche il free agent principe della prossima estate Paul George e — addirittura — un possibile ritorno di Kevin Durant. Tutti scenari che, se percorribili, verranno esplorati fino alla fine da Golden State, che vuole regalare a Curry la miglior chance possibile per raggiungere il quinto titolo NBA della sua carriera.