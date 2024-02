HIGHLIGHTS NBA

Grazie a un ultimo quarto da 44 punti i Clippers senza Leonard rimontano in casa di Golden State, rendendo inutili i 41 punti di Curry. I Lakers privi di James vincono in casa dei Jazz guidati dai 73 punti della coppia Davis-Hachimura, Boston vince di 50 travolgendo Brooklyn. Fontecchio guida Detroit con 18 punti ma viene sconfitto a Phoenix (con scontro negli spogliatoi prima del match tra due giocatori), Sacramento infligge a Denver la 3^ sconfitta in fila VUOI GIOCARE AL NUOVO NBA FANTASY SU SKY? CLICCA QUI