Ogni deadline del mercato è piena di chiamate folli di cui raramente veniamo a conoscenza, ma ogni tanto qualche chiacchierata è talmente grossa da trapelare alla stampa. L’ultimo caso coinvolge probabilmente due nomi che non verrebbero mai associati l’uno con l’altro se non da rivali: quelli di LeBron James e dei Golden State Warriors. Secondo quanto riportato da ESPN, negli ultimi giorni del mercato c’è stata una finestra di 24 ore definita come “clandestina” in cui la proprietà degli Warriors nella persona di Joe Lacob ha provato a prendere James dai Lakers chiamando direttamente la proprietaria Jeanie Buss, cercando di convincerla a cedere il quattro volte campione NBA per metterlo al fianco di Steph Curry e ravvivare gli ultimi scampoli della dinastia della franchigia sulla baia. La risposta dei Lakers è stata negativa, ma per togliersi ogni dubbio Buss ha permesso ai rappresentanti di Golden State di contattare James e il suo agente Rich Paul per sondare il terreno. Anche da parte del “camp” di James la risposta è stata negativa, non essendo interessati a una cessione per rimanere con i Lakers. Anche le discussioni tra i due capi della dirigenza, Mike Dunleavy Jr. e Rob Pelinka, hanno dato lo stesso esito: i Lakers volevano tenere James e James voleva rimanere ai Lakers, perciò niente di fatto.