Klay Thompson fa il fallo più stupido dell'anno

Con gli Warriors sotto di tre nella sfida contro Clippers a 39" dalla fine dopo la tripla di Podziemski , Klay Thompson ha commesso un fallo volontario su Westbrook per fermare il cronometro. Ma in quella situazione non aveva senso, con Golden State che poteva difendere forte, e in caso di errore avversario avrebbe avuto tutto il tempo di giocare per il pareggio. Il fallo di Thompson ha infatti suscitato la reazione furiosa - e incredula - di Steve Kerr. Westbrook ha segnato entrambi i liberi chiudendo la partita