Grande prestazione per Kyrie Irving nella vittoria di Dallas sugli Spurs, condita - come quasi sempre gli capita - da alcune giocate clamorose. Su tutte quella che lo ha visto accoppiato al miglior stoppatore della lega, Victor Wembanyama. Kyrie lo ha prima depistato con un'esitation, poi ha eluso il tentativo di stoppata del rookie con un appoggio a una mano all'indietro con le spalle al ferro. "Dopo la partita è venuto da me e mi ha detto che ero stato fortunato...", ha raccontato la stella dei Mavs