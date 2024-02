Inizia questa notte il weekend più spettacolare della stagione NBA, quello che vede scendere in campo le celebrità che amano il basket, i giovani in rampa di lancio, gli specialisti nel tiro da tre punti e nelle schiacciate e tutti i migliori giocatori nella partita delle stelle. Tutto l’All-Star Weekend è da seguire su Sky. Qui tutti gli appuntamenti, gli orari e le repliche da non perdere nei prossimi giorni sui canali Sky Sport e in streaming su NOW