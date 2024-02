La sua squadra (che su di lui e su Kyle Kuzma aveva puntato per risalire) ha vinto solo 9 delle 54 gare fin qui disputate e con lui in campo gli Washington Wizards hanno un saldo negativo di 352 punti rispetto agli avversari, 4° peggior dato di tutta la NBA. Per questo Jordan Poole è l'MVP a metà stagione di Shaqtin a Fool, la scherzosa rubrica tenuta da Shaquille O'Neal che premia il meglio del peggio NBA

VUOI GIOCARE AL NUOVO NBA FANTASY SU SKY SPORT? CLICCA QUI