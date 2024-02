Puoi togliere un’atleta dalla sua specialità, ma non puoi togliergli lo spirito competitivo. Questa notte non ci saranno in palio record personali o medaglie olimpiche, ma non per questo Gianmarco Tamberi sarà meno carico del solito. “È semplicemente pazzesco essere qui, c'è un palazzetto immenso, vedere il logo della NBA ovunque, tutte queste persone, non so neanche cosa dire, sono emozionato e allo stesso tempo felicissimo di essere qui”. È lo stesso Tamberi, già a Indianapolis dove questa notte scenderà in campo nel suo secondo Celebrity Game, a raccontare le emozioni di un weekend del tutto speciale. Emozioni che però, come detto, non intaccano la voglia di vincere dell’altista azzurro: “Voglio godermi ogni minuto e soprattutto voglio vincere, perché l'altra volta non ce l'ho fatta, questa volta ce la faremo”. E quando gli viene chiesto cosa si attende dalla sua seconda esperienza all’All-Star Weekend, Tamberi insiste sullo stesso tasto, puntando ancora più in alto: “Cosa aspettarsi domani? Speriamo di fare qualcosina meglio dell'ultima edizione a Cleveland, mi piacerebbe vincere la partita e chissà, magari riuscire a portare a casa il premio di MVP, sarebbe veramente una figata”. L’idea di vincere, comunque, non fa perdere di vista a Tamberi l’obiettivo primario del Celebrity Game e più in generale di tutto il fine settimana delle stelle: “Farò il possibile per dare il mio contributo alla squadra e poi vediamo, l'obiettivo è divertirsi”. L’appuntamento con Tamberi e tutti gli altri protagonisti del Celebrity Game è questa notte dalla 1.00 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e in streaming su NOW.