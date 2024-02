Nella sfida tra le stelle emergenti la spunta la squadra allenata da Jalen Rose, che in finale ha la meglio su quella allenata da Detlef Schrempf e composta da giocatori della G League con Bennedict Mathurin nominato MVP. Un po' di delusione per due dei protagonisti più attesi, Victor Wembanyama e Paolo Banchero, sconfitti in semifinale con le loro squadre allenate da Pau Gasol e Tamika Catchings