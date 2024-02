Haliburton da metà campo: Indiana vince lo Skills

Il team di casa formato da giocatori dei Pacers Tyrese Haliburton, Bennedict Mathurin e Myles Turner ha vinto lo Skills Challenge, superando Team All-Stars (Scottie Barnes, Tyrese Maxey e Trae Young) nel round di spareggio grazie a un canestro da metà campo di Haliburton. Per il terzo anno in fila la squadra di casa conquista il primo evento dell’All-Star Saturday

Se due indizi fanno una prova, tre danno una certezza. Dopo Cleveland e Utah, per il terzo anno consecutivo la squadra formata da giocatori di casa vince lo Skills Challenge, con i beniamini dei Pacers Tyrese Haliburton, Bennedict Mathurin e Myles Turner capaci di conquistare l’evento di apertura dell’All-Star Saturday. Dopo aver vinto i primi due turni da 100 punti ciascuno, Team Indiana ha dovuto conquistare il titolo nel round di spareggio visto che in quello dedicato al tiro la squadra formata da tre All-Stars (Scottie Barnes, Tyrese Maxey e Trae Young) aveva pareggiato prendendone 200 nel round dei tiri. Nel turno decisivo però le tre stelle di Raptors, Sixers e Hawks hanno avuto bisogno di 58.8 secondi per segnare da metà campo con Maxey, mentre Haliburton ne ha impiegati ben 20 di meno per chiudere la competizione con un canestro dal logo, esultando con l'iconico "choke sign" di Reggie Miller portandosi le mani al collo. Non una bella figura invece per il Team Top Picks formato da Paolo Banchero, Anthony Edwards e Victor Wembanyama, specialmente quando Edwards ha sbagliato due triple dall’angolo colpendo il lato del tabellone tirando di sinistro (mentre normalmente è destrorso).