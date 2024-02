Il greco è conosciuto nella lega per prendersi molto tempo per concentrarsi prima di tirare dalla lunetta, e spesso viene beccato dai tifosi avversari che scandiscono il passare dei secondi a gran voce (il limite per tirare è di 10", se no si commette un'infrazione). La stessa scena è accaduta durante l'All-Star Game di Indianapolis, con i giocatori sul campo - e lo stesso Antetokounmpo - che sono scoppiati a ridere