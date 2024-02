Sono passati ormai quasi quattro anni dalla sua uscita, ma il documentario sull'ultima annata dei favolosi Bulls anni '90 co-prodotto da Michael Jordan non smette di far discutere. Tanto che Scottie Pippen, uscito non benissimo dal racconto di "The Last Dance", si appresta addirittura ad andare in tour in Australia per raccontare la sua versione dei fatti. E insieme a Pippen ci saranno anche gli ex compagni a Chicago Horace Grant e Luc Longley

"Un sacco di gente vuole chiederci delle cose a proposito delle tante st*o*z**e raccontate in quel documentario". È questa, secondo Scottie Pippen, la motivazione principale che l'avrebbe spinto a imbarcarsi in una nuova, curiosa impresa insieme a due ex compagni ai tempi di Chicago come Horace Grant e Luc Longley. Pippen, Grant e Longley, infatti, saranno i protagonisti di una sorta di mini-tour teatrale chiamato "No Bull Tour" in cui gireranno l'Australia, da Melbourne a Sydney, per raccontare la loro versione di "quel documentario" incentrato attorno ad un altro ex compagno e che è ovviamente "The Last Dance". I tre, con Pippen in testa, non erano usciti benissimo dal racconto della famosa docu-serie co-prodotta da Michael Jordan uscita ormai quasi quattro anni fa, e a quanto pare ora vogliono raccontare il loro punto di vista. Il tour, il cui titolo si basa su un nemmeno tanto velato gioco di parole che coinvolge il nome della squadra in cui i tre hanno militato insieme e ciò di cui Pippen pensa sia pieno "The Last Dance", è stato organizzato insieme alla NBL, il campionato professionistico australiano di basket, ed ha un sponsor d'eccezione come Coca Cola. La prima occasione per ascoltare dunque la versione di Pippen (e di Grant e Longley) sarà a Hobart e, considerati i personaggi coinvolti, è facile prevedere che se ne sentirà parlare anche fuori dai confini australiani.