In campo domina (41 punti anche contro i Suns, Mavs 16-3 quando lui segna almeno 40 punti) ma con gli arbitri Luka Doncic continua ad avere problemi. Nella notte è arrivato infatti il 12° fallo tecnico stagionale , per aver "scagliato con eccessiva violenza il pallone verso l'arbitro [Kevin Scott]". Un comportamento che gli è valso la sanzione e ora anche un primo posto di cui certo non può vantarsi: quello per tecnici ricevuti, a pari merito con Dillon Brooks (seguono Bobby Portis e Trae Young con 10)