Dallas e OKC, vittorie di peso: Lakers e Cavs ko

Doncic (41 punti) ha la meglio su Booker (35) regalando ai suoi Mavs la 7^ vittoria in fila, stessa striscia cavalcata dai Celtics di un ottimo Derrick White. Gran successo di OKC sui Clippers, mentre Golden State vince la 9^ gara nelle ultime 11 battendo i Lakers senza LeBron James. Nikola Jokic firma la sua 4^ tripla doppia in carriera senza errori dal campo (10/10) e guida Denver al successo, ma a Ovest vincono anche Pelicans e Kings. Cadono in casa Cavs, sconfitti da Orlando, e Philadelphia, ko con New York