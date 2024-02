Colpo Bucks a Minneapolis, vincono Warriors e LA

Milwaukee, trascinata da un eccellente Giannis Antetokounmpo, passa in casa dei Timberwolves. I Lakers battono San Antonio in casa, mentre gli Warriors hanno la meglio su Charlotte. I Clippers faticano ma vincono a Memphis, Miami piazza il colpo in trasferta a New Orleans, così come Toronto che vince ad Atlanta e Denver che passeggia a Portland. Vittorie casalinghe per Rockets, Sixers e Thunder. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA

