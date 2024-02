Sixers-Bucks e Suns-Lakers in LIVE STREAMING

Serata di grande pallacanestro sui canali di Sky Sport , su NOW e in streaming eccezionalmente aperto a tutti su SkySport.it: si comincia alle 19 con Sixers-Bucks commentata da Alessandro Mamoli e Mauro Bevacqua e si continua alle 21.30 con Suns-Lakers affidata alla coppia formata da Flavio Tranquillo e Davide Pessina, per (almeno) cinque ore di grande pallacanestro NBA da vivere tutti d’un fiato

Philadelphia, Milwaukee, Phoenix e Lakers hanno vissuto tutte stagioni altalenanti. Dopo aver cominciato l’annata con legittime ambizioni di titolo — forti anche della presenza di All-Star del calibro di Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard, Devin Booker, Kevin Durant, Bradley Beal, LeBron James e Anthony Davis — tutte hanno dovuto affrontare momenti di appannamento alternati ad altri di grande brillantezza , senza però mai riuscire a mettere davvero in fila delle settimane convincenti. Dopo la pausa per l’All-Star Weekend, però, tutte vogliono cambiare marcia e intendono farlo già da questa sera con un doppio appuntamento da non perdere sui canali di Sky Sport, su NOW e in streaming eccezionalmente aperto a tutti su SkySport.it .

Si comincia alle 19 con Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks commentata da Alessandro Mamoli e Mauro Bevacqua per uno scontro la vertice nella Eastern Conference, con i Sixers che provano a resistere all’assenza di Joel Embiid pur dovendo fare i conti con i Bucks reduci dalla loro miglior vittoria stagionale sul campo di Minneapolis. Si continua poi alle 21.30 con Phoenix Suns-Los Angeles Lakers affidata alla coppia formata da Flavio Tranquillo e Davide Pessina, pronti a commentare tutto il meglio del 26° scontro in regular season tra Kevin Durant e LeBron James, i due migliori realizzatori in attività della NBA nonché due dei primi 9 di tutti i tempi. Una serata davvero da non perdere per (almeno) cinque ore di grande pallacanestro NBA da vivere tutti d’un fiato, celebrando al meglio il tradizionale appuntamento con l’NBA Sundays, le sfide della domenica in prima serata su Sky Sport che proseguono per tutto l’anno.