Fontecchio ancora solidissimo: 17 punti coi Magic

Altra prestazione solida in attacco e in difesa per Simone Fontecchio, che chiude con 17 punti, 3 rimbalzi, 5 assist e un recupero in una serata da 7/13 al tiro di cui 3/5 dalla lunga distanza in poco più di 31 minuti. È lui il secondo miglior realizzatore di squadra dietro i 26 di Cade Cunningham contro gli Orlando Magic, senza però riuscire a evitare il quinto ko in fila per via del canestro a 8 decimi dalla fine di Paolo Banchero

