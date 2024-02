Jokic travolge Golden State, Indiana ferma Doncic

Nikola Jokic firma una tripla doppia da 32 punti, 16 rimbalzi e 16 assist guidando i campioni in carica al successo sul campo di Golden State. Indiana interrompe a sette la striscia di vittorie di Dallas (33 per Turner e Doncic), mentre OKC vince la quinta in fila e riaggancia Minnesota in vetta alla Western Conference (36 per SGA). Nel doppio appuntamento della domenica Milwaukee e Phoenix superano rispettivamente Philadelphia e LA Lakers

