Nella notte, all'uscita dal parquet della Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis, dove avevano appena battuto i Pacers per 130-122, i giocatori di Toronto gridavano a pieni polmoni: "Pizza!". Per la prima volta in stagione, infatti, i Raptors sono riusciti a infilare tre vittorie consecutive e, come promesso, a coach Darko Rajakovic è toccato pagare la cena a tutti i suoi ragazzi

La stagione di Toronto è fin qui stata davvero complicata, tra cambi importanti apportati al roster durante la regular season e risultati molto altalenanti. Ai Raptors, prima di questa notte, non era per esempio ancora riuscito di infilare tre vittorie consecutive. Il traguardo, in teroria nemmeno così ambizioso, era stato tracciato da coach Darko Rajakovic con una promessa. "Avevo detto ai ragazzi che se ne avessimo vinte tre di fila, li avrei portati tutti a cena" ha rivelato l'allenatore al termine della partita con i Pacers, "ma siccome questa squadra è fatta di gente umile, ho aggiunto che saremmo potuti andare a mangiare una pizza". E dopo aver battuto Indiana per 130-122 sulle spalle di uno Scottie Barnes in tripla doppia (21 punti, 12 rimbalzi e 12 assist), i giocatori di Toronto sono usciti dal parquet inneggiando proprio alla pizza promessa dal loro coach. Una vittoria in trasferta, quella ottenuta contro il grande ex Pascal Siakam, che oltre a valere una cena in pizzera pagata da Rajakovic per i Raptors tiene comunque accese le speranze di riagganciare la zona play-in a Est.