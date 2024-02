È passato meno di un mese dall'infortunio al ginocchio sinistro, ma stando a quanto riportato da Adrian Wojnarowski di "ESPN" Joel Embiid potrebbe già essere sulla via del pronto recupero. A Philadelphia sembra crescere l'ottimismo a proposito del ritorno in campo dell'MVP in carica, che potrebbe avvenire già entro la fine di marzo

In attesa dell'arrivo dei playoff, c'è una domanda che incombe sugli equilibri della Eastern Conference: quando tornerà in campo Joel Embiid? Dopo l'infortunio al ginocchio sinistro occorso alla fine del mese di gennaio, la stella dei Sixers ha subito un intervento chirurgico ma, stando a quanto riportato da Adrian Wojnarowski di "ESPN", il suo rientro potrebbe non essere troppo lontano. A Philadelphia, infatti, ci sarebbe la speranza di rivedere sul parquet l'MVP in carica già entro la fine di marzo. Dal punto di vista dei Sixers si tratterebbe di una tempistica pressoché ideale, perché consentirebbe a Embiid di recuperare una forma fisica quantomeno accettabile entro l'inizio della post-season. Una post-season che per i ragazzi di coach Nick Nurse, attualmente sesti a Est ma con una sola gara di vantaggio su Orlando e Indiana, potrebbe iniziare con la roulette del play-in. Anche per questo motivo buona parte del destino della squadra, oggi come domani, dipende dalle condizioni fisiche di Embiid.