Lo spettro dell'operazione al menischo del ginocchio sinistro di Embiid aleggiava da giorni sui Sixers, e ora (purtroppo) è diventato realtà. Il centro di Philadelphia dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico che lo terrà lontano dai campi per "diverse settimane" anche se una stima più precisa dei suoi tempi di recupero sarà possibile solo a operazione effettuata. "Non è escluso il ritorno in campo prima della fine della stagione", fanno sapere dalla "città dell'amore fraterno", ma l'infortunio al loro leader è sicuramente un brutto colpo per le aspirazioni di playoff (e di titolo) dei Sixers così come per il giocatore stesso, che stava ancora producendo una stagione da MVP (miglior marcatore della lega con oltre 35 punti di media) dopo aver già vinto il premio al termine dell'annata scorsa.