Nel basket, com'è noto, tutto può cambiare nel giro di pochi secondi. Lo sa bene P.J. Washington, che nel rocambolesco finale di Cleveland-Dallas prima firma il canestro del sorpasso per i suoi Mavs, poi non fa nemmeno in tempo a esultare mostrando i muscoli perché la tripla da metà campo di Max Strus regala la vittoria ai padroni di casa e lui si mette le mani nei capelli

