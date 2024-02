In attesa di arrivare al suo periodo preferito dell'anno, la primavera in cui di solito si scatena nelle sfide ai playoff, la stella degli Heat compare nel nuovo video della band americana Fall Out Boy "So Much (For) Stardust". E nel video Jimmy Butler rispolvera il look "Emo" che aveva fatto tanto discutere al Media Day dello scorso ottobre

A distanza di tempo pare di capire che il look sfoggiato da Jimmy Butler al Media Day dei Miami Heat lo scorso ottobre non fosse solo uno scherzo. Certo, negli ultimi anni Butler aveva abituato tutti a look stravaganti in occasione del primo incontro ufficiale della stagione con i media, ma il look "Emo" proposto in apertura della regular season 2023-24 assume oggi una nuova connotazione. È infatti notizia di ieri la partecipazione dell'ex Sixers e Bulls al video "So Much (For) Stardust" della band americana Fall Out Boy, tra i nomi più in vista proprio del movimento "Emo" nato a inizio anni Duemila. E nel video Butler riprende l'acconciatura che aveva fatto sollevare molte sopracciglia al Media Day di Miami, improvvisandosi anche ballerino in un completo stile cowboy color porpora. La passione per la musica di Jimmy, d'altro canto, non è una novità. Butler avrebbe infatti già pronto per la pubblicazione un album di canzoni country, altro genere che ama molto, a cui sta lavorando nelle vesti di produttore. Tutto, s'intende, nei ritagli di tempo e in attesa che arrivi il suo momento preferito della stagione: quello dei playoff.