Jimmy Butler vuole arrivare in cima alle classifiche. Quelle NBA, certo, con i suoi Heat; ma anche quelle di Billboard, perché la superstar di Miami è seriamente intenzionato a debuttare nel mondo musicale producendo il proprio album di musica country. Lo ha raccontato recentemente in un'intervista a "The Guardian", rivelando di avere tra le mani qualcosa come 200 canzoni tra le quali poter scegliere per assemblare il suo primo album country - al momento una sessantina hanno superato una scrematura iniziale. "Tante persone - e all'inizio io ero una di queste - pensano: 'Ah, un album country posso farlo anch'io'. Ma creare una canzone capace di arrivare al primo posto delle classifiche è difficilissimo, ma anche molto divertente, e io mi sto divertendo tantissimo a provarci. Però vi assicuro: non è una cosa facile", ha fatto sapere Butler. Che per sé non vede un ruolo al microfono, da cantante, ma da produttore, dietro le quinte, quasi da playmaker potremmo dire, un po' alla DJ Khaled. "Lui ha un sacco di talento, e proprio come fa lui anche a me piacerebbe riunire tanti artisti, gestire le loro voci e il loro ego nella costruzione di un intero album".