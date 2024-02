A inizio del 4° quarto del derby tra Clippers e Lakers tutto sembrava perso per i gialloviola, sotto di 21 punti e avviati a una pesante sconfitta. Da lì in poi, però, è entrato in scena LeBron James, che nell'ultima frazione di gara ha segnato 19 dei suoi 34 punti, trascinando i suoi all'incredibile rimonta e quindi alla vittoria. Ora a LeBron mancano solo 40 punti per raggiungere lo storico traguardo dei 40.000 segnati in carriera

