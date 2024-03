Che Victor Wembanyama non fosse un rookie come tutti gli altri si sapeva, ma il mese appena chiuso ha fornito l'ennesima conferma in merito. Il francese, infatti, a febbraio ha mandato a referto più stoppate (47) di quelle accumulate da 5 squadre ed esattamente lo stesso numero di tiri respinti da Bulls e Knicks. E il culmine di questo mese incredibile è arrivato proprio nella notte contro il grande rivale Chet Holmgren

GIOCA AL NUOVO NBA FANTASY DI SKY SPORT | CLICCA QUI