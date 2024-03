A un certo punto del primo quarto, anche Tyrese Haliburton non ne poteva più: "Ma avete intenzione di sbagliare prima o poi?" ha detto a Brandon Ingram, il colpevole numero 1 della serata orribile degli Indiana Pacers. Nella seconda partita in tre giorni tra Pelicans e Pacers, la squadra di New Orleans davanti al proprio pubblico ha realizzato una prestazione storica, segnando 48 punti nel solo primo quarto per pareggiare il proprio record di franchigia. Ma ancor più dei punti, sono le percentuali a fare spavento: i padroni di casa infatti hanno segnato 20 dei 22 tiri tentati, pari al 90.9% di realizzazione. Si tratta della miglior prestazione in un primo quarto da 10 anni a questa parte, visto che per trovarne uno migliore bisogna risalire al 2014 con gli Utah Jazz capaci addirittura di segnare col 94% contro i Dallas Mavericks. Brandon Ingram in particolare è stato pressoché inarrestabile: per quanto gli unici due errori del quarto dei Pelicans portino la sua firma, sono stati 9 i canestri realizzati nei primi 12 minuti per 19 punti complessivi, spingendo i suoi al +22 con cui si è conclusa la prima frazione di gioco. Tutti gli altri non hanno sbagliato, in particolare Jonas Valanciunas (4/4), Zion Williamson e CJ McCollum (2/2 per entrambi, da tre punti per McCollum), Herb Jones, Jose Alvarado e Trey Murphy, tutti a segno con i loro unici tentativi per indirizzare una partita che poi i Pelicans hanno vinto per 129-102.