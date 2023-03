Trey Murphy on fire: numeri mai visti prima

Prima dell’allenamento di tiro del mattino, coach Willie Green ha preso da parte Trey Murphy per ricordargli quanti miglioramenti ha fatto nell’ultimo anno. "Mi ha detto: 'Stai facendo molto, molto bene. Mi aspetto tanto da te, ma devi mettere tutto in prospettiva: l’anno scorso stavi cominciando a entrare in rotazione, ora contribuisci a una squadra a caccia dei playoff'. Di sicuro mi ha aiutato molto" ha rivelato il giocatore al secondo anno dei New Orleans Pelicans. Considerando i risultati, probabilmente coach Willie Green potrebbe far diventare quella chiacchierata un’abitudine: Murphy contro i Portland Trail Blazers ha sfoderato la sua miglior prestazione in carriera, finendo con 41 punti, 7 rimbalzi e 9 triple a segno — numeri che mai nessuno aveva registrato nella storia della franchigia. Murphy ha polverizzato il suo precedente career high da 32 punti mettendone 15 nel solo terzo quarto, tra cui tre triple in fila nello spazio di un minuto. E per suggellare la sua prestazione da 13/20 al tiro ha aggiunto anche una schiacciata rovesciata che lo ha portato oltre quota 40, convincendo coach Green a rimetterlo in panchina sul +39 per i suoi con quasi 11 minuti da giocare nel quarto periodo.